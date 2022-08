"Vsaka vladajoča politika skuša vplivati na medije, ampak zdajšnja malo bolj drastično" #video

Dva odmevna prestopa Vesne Vuković in Petre Bezjak Cirman iz medijev v politiko še vedno odmevata. Takšno povezovanje politike in novinarstva je za ohranjanje trdne demokratične družbe nedvomno slaba praksa, predvsem pa takšni prestopi zagotovo krhajo zaupanje v delo novinarjev. Prav tako novinar, ki se za takšen korak odloči, težko pričakuje, da njegova odločitev ne bo vplivala na to, kako ljudje ocenjujejo njegovo preteklo novinarsko delo in delo njegovih sodelavcev.

Potem ko sta iz medijskih vod v politične zaplavali Cirmanova sodelavka Vesna Vuković in žena Petra Bezjak Cirman, so vedno glasnejša namigovanja, da bi odgovorni urednik portala Necenzurirano Primož Cirman lahko prevzel uredniški stolček portala Siol.net.

Aktualni urednik Siola Peter Jančič je ob tem v svoji kolumni zapisal: "In že po razpletu volitev je bilo jasno, da je le malo verjetno, da bi, ko se mi čez leto in pol izteče mandat odgovornega urednika, dobil novega. To bi bilo preveč za direktorje na Telekomu. So pametni ljudje. To je tihi vpliv oblasti, ki so ga v preteklosti, ko je vladal, očitali Janši. A Golob želi več. Predčasno odstavlja in poskuša onemogočiti vse, kar mu v medijih ni podrejeno. Potrpljenja, da bi čakal, nima."

Politični analitik Matevž Tomšič meni, da vsaka vladajoča politika poskuša vplivati na medije. "Tukaj si moramo biti na jasnem. Tudi prejšnja ter ena pred tem sta si skušali in tako naprej, ampak ja, tukaj so te stvari zdaj mogoče le malo bolj take, kako bi rekel, drastične," je pojasnil Tomšič.

Perovič: Vsak medij ima svojo medijsko logiko

Razlog, da si, tako piše Jančič, Golob želi na uredniško mesto čim hitreje postaviti nekoga novega, je da so bili v primerjavi z drugimi mediji, ki so udarjali le proti vladi Janeza Janše, na portalu Siol odprti tudi za dileme o drugih visokih funkcionarjih in pomembnežih. Med drugim so pisali o plači in nagradah zdajšnjega predsednika vlade in takratnega predsednika uprave GEN-I Roberta Goloba.

"Robert Golob je v predvolilni kampanji užival močno zaščito s strani dominantnih medijev in je bil obravnavan bistveno bolj blago kot recimo tedanji premier Janša. Tisti mediji, ki so ga kritično obravnavali, so bili redki in Siol je bil eden od teh," še dodaja Tomšič.

"Vsak medij ima svojo medijsko logiko in jaz verjamem, da si najde svoj prostor način in med bralci, da ugotovi, kakšni so novinarji, kako živijo tam, na kakšen način razmišljajo in da ugotovijo tudi predvsem, kakšne bralce imajo. In temu primerno se pač mediji do tega obnašajo. Eni se obnašajo potem malo bolj naklonjeno enim, drugi se obnašajo malo bolj naklonjeno drugim," je dejal medijski strokovnjak Tomaž Perovič in zaključil, da v tem ne vidi nobene težave, saj tudi bralci vedo, kakšen medij želijo brati oziroma kakšnega poročanja si želijo.