Vrha Triglava prvič po 123 letih ne bo krasil Aljažev stolp

Celovito sanacijo Aljaževega stolpa v dolini strokovnjaki načrtujejo že nekaj časa, zdaj pa so projekti pripravljeni in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki od lanskega leta upravlja ta kulturni spomenik državnega pomena, čakajo le še na odločbo ministrstva za kulturo, da se začne uresničitev projekta.

Prevoz v dolino konec septembra ali spomladi

Kot je za STA povedal Martin Kavčič iz Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je vodil pripravo konservatorskega načrta, načrtujejo prevoz stolpa s helikopterjem v dolino sredi septembra. Če bi na odločbo ministrstva zaradi trenutnega političnega vakuuma čakali dlje časa ali če vreme ne bi bilo primerno, pa so za rezervni termin izbrali prihodnjo pomlad.

Sanacija bo predvidoma trajala tri tedne. "Tendenca je, da bi bil stolp zaradi pomena, ki ga ima, v dolini čim manj časa," je poudaril Kavčič. Ves projekt, ki vključuje tudi prevoz s helikopterjem, naj bi stal do 50 tisoč evrov, za obnovo stolpa pa bodo poskrbeli strokovnjaki restavratorskega centra in Narodnega muzeja Slovenije.

"Obnova je potrebna, ker je stolp v slabem stanju in doslej še nikoli ni bil temeljito restavriran," je povedal Kavčič in pojasnil, da v preteklosti stolp ni imel jasnega upravljavca, zato so ga po najboljših močeh sanirati tisti, ki so se čutili za to poklicane. Poškodb niso sproti odpravljali, tako na primer ob udaru strele niso znova napeli jeklenic, strelovoda pa ni že 50 let.

Po prenovi bo vremenu kljuboval še vsaj sto let

Zdaj se na stolpu kažejo tudi poškodbe konstrukcijske narave, saj je zgornji del že precej ukrivljen. Šele ko se bodo lotili dela, pa bodo videli, v kakšen stanju je pločevina, ki sestavlja plašč. V preteklosti je bila namreč že tolikokrat pobarvana, da ni jasno, kakšna je pod vsemi nakopičenimi nanosi barv. V dolini bodo barvo odstranili, preverili, kakšen je osnovni material, ga sanirali in ga znova pobarvali tako, kot je videti zdaj. Ob tem bodo poskušali ohraniti čim več prvotnega materiala.

Foto: Peter Markič "Stolp bomo znova spravili v dobro stanje," je zagotovil Kavčič, ki računa, da bo na vrhu Triglava nato lahko vetru, snegu, dežju in drugim vplivom kljuboval vsaj še toliko časa kot do zdaj oziroma najmanj sto let. O nujnosti celovite sanacije so sicer govorili že nekaj let, predvsem po začetku promocije ohranitve Aljaževega stolpa ob njegovi 120-letnici, ki se je je lotil Gorazd Lemajič iz Narodnega muzeja Slovenije.

Kopije ne bodo postavili na vrh Triglava

Za potrebe filma in razstave Aljažev stolp - ta pleh ima dušo je bila izdelana tudi kopija Aljaževega stolpa, ki so jo restavratorji med drugim uporabili v študijske namene. Ta kopija je zdaj v skladišču Narodnega muzeja Slovenije, med restavriranjem pravega stolpa pa je ne bodo postavili na vrh Triglava, saj ne želijo vzpostaviti nekakšnega shizofrenega stanja. Aljažev stolp je vendarle samo eden.

O sanaciji stolpa bodo spregovorili tudi na bližajočih se 26. Aljaževih dnevih, ki jih Turistično društvo Dovje - Mojstrana tradicionalno pripravlja konec avgusta v počastitev župnika Jakoba Aljaža, ta je s postavitvijo stolpa na najvišji vrh opozoril na slovenski prostor. Aljaževi dnevi bodo prihodnji konec tedna ob obletnici postavitve stolpa.