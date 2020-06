Vrh EU prvič o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditelji članic EU se bodo danes na virtualnem zasedanju prvič pogovorili o predlaganem svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa, ki vključuje pandemično prilagoditev prihodnjega večletnega proračuna unije in nov načrt za okrevanje. Preboja se sicer še ne pričakuje. Tokratni vrh naj bi bil predvsem stopnica do dogovora v juliju.

Vzdušje je tokrat po navedbah virov pri EU boljše, kot je bilo na propadlih proračunskih pogajanjih vrha unije v februarju. Delegacije so "znižale ton", zlasti zaradi vsesplošnega zavedanja, da je kriza res izjemna, so pojasnili, piše STA.

Voditelji, med njimi slovenski premier Janez Janša, naj bi danes potrdili konsenz glede petih točk: da EU potrebuje izjemen odziv na krizo brez primere, da se ta financira z zadolžitvijo komisije na finančnih trgih, za kar se dvigne prag lastnih virov, da se osredotoči na najbolj prizadete sektorje in regije, da se proračun in sklad obravnava skupaj ter da se ohrani zelene in digitalne ambicije.

Viri izpostavljajo zlasti dvig praga lastnih sredstev, ki bo omogočil financiranje okrevanja. Če se danes doseže dogovor o tem, bo to pomemben prvi korak, so pojasnili. Ukrep bodo sicer morali ratificirati parlamenti članic unije, piše STA.

Druga ključna vprašanja, na primer glede obsega sklada za okrevanje in večletnega proračuna, razmerja med nepovratnimi sredstvi in posojili ter nacionalnih ovojnic, pa bodo zelo verjetno ostala odprta. Nekateri želijo bolj neposredno povezavo meril za izračun ovojnic s krizo.

Temeljni namen načrta za okrevanje je pomagati državam, ki bodo imele največ težav pri spoprijemanju z gospodarskimi posledicami covida-19, tako zaradi razsežnosti zdravstvene krize kot zaradi strukturnih težav od prej. Med temi izstopata Italija in Španija.

Danes ne bo nobenega pisnega rezultata, a v Bruslju vseeno opozarjajo, da lahko zasedanje, ki se začne ob 10. uri, traja kar nekaj časa.

Od predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela se po današnjem vrhu pričakuje nov predlog pogajalskega okvira za večletni proračun za obdobje 2021-2027, ki bo upošteval tudi elemente načrta za okrevanje. Nato bodo lahko stekla prava pogajanja, še piše STA.