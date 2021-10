Vreme: za konec tedna megleno, jasno in suho

Danes bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18 °C.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Proti večeru se bo ponekod v zahodni Sloveniji oblačnost povečala. Jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 19 °C.

Foto: ARSO Meteo

Obeti

V nedeljo bo na vzhodu še dokaj sončno in zjutraj po nekaterih nižinah megleno. Drugod se bo od zahoda pooblačilo. Občasno bo že rahlo deževalo.

V ponedeljek bo oblačno, dež se bo od zahoda razširil na večji del Slovenije in se popoldne krepil. Ob morju bo pihal jugo.