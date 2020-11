Vreme: v sredo prihajajo padavine #animacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo precej jasno, na Primorskem in deloma Notranjskem pa se bo večji del dneva zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo tudi megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija.

V sredo bo v notranjosti države rahlo deževalo

V sredo zjutraj se bo od vzhoda pooblačilo, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Na Primorskem se bo nizka oblačnost zjutraj razkrojila, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Pihala bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne temperature pa od 11 do 14, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

V četrtek bo na Primorskem precej jasno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo, na jugovzhodu šele zvečer. V petek bo pretežno jasno, zjutraj bo v mraziščih slana. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, napovedujejo na Arsu.