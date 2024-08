Vreme se po včerajšnjih nevihtah umirja

Potem ko je sinoči velik del države zajel močan dež, se danes vreme umirja. Sprva bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod bo rahlo deževalo, popoldne pa se bo delno zjasnilo, vendar kakšna ploha in grom še vedno nista izključena, napoveduje Arso. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. S štajerskega konca se vrstijo poročila o močnem vetru in nalivih, ki so ponoči ponekod povzročali nevšečnosti.

Na območju Celja je sprva močan veter lomil drevesa, kasneje so mu sledile močne padavine. Meteorne vode so ponekod tudi poplavljale. V Zasavju in okolici Grosupljega je prišlo do nenačrtovanega izpada električne energije.

Do četrtka kaže, da bo vreme še nekoliko spremenljivo, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Jutri bo ponekod v nižinah megleno ali pa se bo tam zadrževala nizka oblačnost. Poletja še ni konec, temperature se bodo gibale od 24 do 28 stopinj Celzija, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V četrtek bo sončno in tudi za petek Arso napoveduje pretežno jasno vreme.