Vreme: pred nami so toplejši dnevi

Današnji torek bo zjutraj in dopoldne še sončen, čez dan se bo postopoma pooblačilo. V drugi polovici tedna pričakujemo prehodno odjugo. Po nižinah temperatura tudi ponoči ne bo pod lediščem, dnevna temperatura pa bo okoli 10 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Danes bo sprva večinoma sončno, zjutraj bo lahko ponekod po nižinah tudi malo megle. Čez dan se bo predvsem na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo, drugod bo oblačnosti manj. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do stopinj Celzija.

Jutri bo na severovzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno

V zahodni polovici Slovenije bodo občasno manjše padavine, ki bodo pogostejše v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, v zatišnih legah severne Slovenije okoli -5, najvišje dnevne od 2 do 8, ob morju ter v vzhodnih krajih od 8 do 12 stopinj Celzija.

V četrtek bo v vzhodnih krajih zmerno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, občasno bodo manjše padavine. Meja sneženja bo med 900 in 1200 metri nadmorske višine. Pihal bo jugozahodnik, ob morju popoldne jugo. V petek bo oblačno. Na severovzhodu bo večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo, še napovedujejo vremenoslovci.