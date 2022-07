Vreme: po nočni ohladitvi sledi to

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so še mogoče posamezne močnejše nevihte. V večjem delu države je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Danes so še mogoče posamezne močnejše nevihte. V večjem delu države je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in krajevnimi nevihtami. Jutri bo precej jasno. Ponekod bo pihal vzhodni veter.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. Sprva bo še nastalo nekaj neviht v vzhodni polovici države, sredi dneva in popoldne pa predvsem v južni Sloveniji. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Jutri bo precej jasno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo

Obeti

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Že dopoldne bo občasno deževalo, popoldne pa bodo nevihte prehodno zajele večji del države. V petek bo delno jasno.

Vremenska slika

Nad vzhodno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka, hladna fronta sega od severa Skandinavije prek vzhodne Evrope do Alp in bo danes vplivala na vreme pri nas. Od severa bo k nam začel dotekati bolj suh in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne nevihte. Vročina bo popustila. Jutri bo precej jasno, popoldne bo v Alpah nastalo nekaj kopaste oblačnosti, lahko tudi kakšna ploha ali nevihta.