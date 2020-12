Vreme: od zahoda se bo postopno jasnilo

Danes bo na zahodu Slovenije pretežno jasno. Drugod bo sprva oblačno ali megleno, čez dan se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Podrobnejšo vremensko napoved preberite na vreme.siol.net.

Začetek novega delovnega tedna bo pretežno jasen

V ponedeljek bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, v alpskih dolinah do -8, ob morju okoli 3, najvišje dnevne temperature od 2 do 5, na Primorskem do 11 stopinj.

V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih nižinah. V višjih legah bo razmeroma toplo, tam bo pihal jugozahodni veter, še napovedujejo na Arsu.