Vreme: oblaki še vztrajajo, jutri več jasnine v hribih in gorah

Danes in v četrtek bo pretežno oblačno, po nekaterih nižinah bo megleno. Predvsem na zahodu bo danes občasno rahlo deževalo, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Danes bo pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Več jasnine v hribih in gorah, v dolinah megla in oblaki

V četrtek bo v višjih legah deloma jasno, marsikje po nižinah pa bo večji del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne temperature pa od 3 do 8, ob morju do 10 stopinj.

V petek in soboto bo prevladovalo oblačno in megleno vreme, več jasnine bo v gorah in hribih, še napovedujejo na Arsu.