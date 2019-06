Dopoldne sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte #video

Danes in v četrtek bomo imeli dopoldne sončno vreme, popoldne pa več spremenljive oblačnosti. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki bodo v četrtek sicer nekoliko manj verjetne.

Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo nastajale plohe in nevihte, ki se lahko zavlečejo v večer. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija.

Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Foto: zajem zaslona

Za zdaj kaže, da bo petek lepši od sobote

V četrtek bo prevladovalo sončno vreme, popoldne se bodo predvsem nad hriboviti kraji pojavljale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija.

Posamezne plohe in nevihte so možne tudi v četrtek. Foto: zajem zaslona

V petek bo deloma sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V soboto bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se lahko pojavljajo tudi v dopoldanskem času.