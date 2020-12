Vreme: danes še oblačno, jutri se bo zjasnilo

Danes bo pretežno oblačno, ponekod bo megleno. Dan bo povečini minil brez padavin. Na Primorskem bodo krajša obdobja sončnega vremena, popoldne bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo od zahoda postopno jasnilo

V nedeljo se bo od zahoda postopno jasnilo, po nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne še oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 3, v alpskih dolinah do -5, ob morju okoli 7, najvišje dnevne temperature pa od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj.

Prvi dan novega delovnega tedna bo pretežno jasen

V ponedeljek bo pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. V torek bo zmerno oblačno z meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih nižinah. V višjih legah bo razmeroma toplo, tam bo zapihal jugozahodni veter.