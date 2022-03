Vreme: danes bo večinoma jasno in hladno

Dobro jutro, danes in jutri bo precej jasno, občasno bo predvsem na vzhodu nekaj oblačnosti. Čez dan bo prehodno nekoliko topleje. pic.twitter.com/h8VCSILNTz — ARSO vreme (@meteoSI) March 9, 2022

Oblačno in hladno bo

V četrtek bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še pretežno jasno. V notranjosti Slovenije bo zapihal vzhodni do severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem se bo ogrelo do 15 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje.

V noči na petek se bo od vzhoda prehodno pooblačilo. V petek čez dan se bo spet zjasnilo, najkasneje na zahodu. Hladneje bo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto bo jasno, a hladno.