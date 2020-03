Vrata zapirajo nekatera slovenska in vsa avstrijska smučišča

V luči epidemije novega koronavirusa so z obratovanjem prenehala tudi nekatera slovenska smučišča, druga pa bodo ob poostrenih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb vsaj še nekaj časa delovala. Naprave so že ustavili na Kaninu in Voglu, na Pohorju bodo ta konec tedna še smučali, odprta pa ostajata Kranjska Gora in Krvavec. Konec je tudi smučarske sezone v Avstriji.

Kot sporočajo s Kanina, je zaradi trenutnih razmer, nevarnosti okužbe s koronavirusom, smučišče do nadaljnjega zaprto. Nihalko so zaustavili tudi na Voglu. Kot so sporočili z Občine Bohinj, kjer so zaradi epidemije odločno zaprli številne ustanove in zavode, od kulturnih do turističnih, je na podlagi priporočila župana zaprto tudi smučišče Vogel, poroča STA.

Iz Velike planine so sporočili, da zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa svoje poslovanje do nadaljnjega zapirajo to soboto. Zapirajo se žičniške naprave, blagajna nihalke in dva gostinska objekta. Tako od danes dalje prevoz z žičniškimi napravami na Veliko planino ne bo več možen, prevoz tistih obiskovalcev, ki te dni bivajo na Veliki planini, bo potekal le še v dolino, in sicer samo še to soboto in nedeljo, piše STA.

Pohorje odprto še ta vikend

Pohorje bo ta konec tedna še odprto za smuko, potem bodo zaradi pomanjkanja snega in problematike širjenja koronavirusa zaprta vsa smučišča tudi na Arehu, so sporočili iz Marproma, kjer bodo zaradi trenutne situacije v ponedeljek začeli izvajati tudi spomladanski remont na krožno kabinski žičnici na Mariborskem Pohorju, ki je bil sicer prvotno planiran za april, navaja STA.

Že preko vikenda pa bo veljala omejitev vstopa na krožni kabinski žičnici, tako da bosta v posamezno kabino lahko vstopila največ dva potnika. Ista omejitev bo veljala za sedežnico Pisker, kjer se bosta na posameznem sedežu za šest lahko peljala dva smučarja.

Odprta ostajajo smučišča v Kranjski Gori, Krvavcu in Rogli

Podobne ukrepe izvajajo tudi v Kranjski Gori, kjer po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje vse obiskovalce smučišča naprošajo, naj v vrstah na blagajnah in napravah upoštevajo medsebojno razdaljo enega metra in pol. Na sedežnicah se tako lahko vozita le dve osebi na maksimalni medsebojni razdalji.

Tudi smučišče na Krvavcu še naprej obratuje. Kot so pojasnili za STA, upoštevajo vsa navodila, ki jim jih odredijo pristojne institucije. Sprejeli so dodatne preventivne higienske ukrepe, vsi obiskovalci imajo na vstopni postaji, pa tudi v gostinskih in nastanitvenih obratih, na voljo sredstva za razkuževanje, prav tako jih opozarjajo, naj se izogibajo tesnim stikom ter naj v primerih, ko pri sebi opazijo znake, ki nakazujejo na okužbo, ostanejo doma oz. ne obiščejo smučišča.

Dodatne preventivne higienske in varnostne ukrepe so uvedli tudi na Rogli. Kot poudarjajo, skrbno spremljajo priporočila in ukrepe vlade ter pristojnih institucij v povezavi s širjenjem okužbe s koronavirusom in sprejemajo ustrezne ukrepe.

Zaradi koronavirusa tudi Avstrija ustavlja žičnice

Smučarske sezone v Avstriji je konec: smučarska središča bodo v nedeljo ustavila naprave. Vlade avstrijskih dežel Tirolska, Predarlsko in Salzburg, kjer je največ smučišč v državi, so odločitev sprejele že v četrtek zvečer. Uradna sporočila Štajerske, Koroške ter Zgornje in Spodnje Avstrije se pričakuje še danes. Italijanska smučišča samevajo že nekaj dni, smučarsko sezono so za letos končali tudi že na Češkem in Slovaškem. Na francoskih smučiščih omejitev za zdaj ni.

Tirolska je bila prva zvezna dežela v Avstriji, ki se je v četrtek zvečer odločila zaključiti smučarsko sezono. Vsa smučišča in tudi vsi hoteli bodo od ponedeljka dalje zaprti. Na Tirolskem se je doslej z novim koronavirusom okužilo 141 ljudi, v celi državi po podatkih na današnji dan 428. Število okužb se hitro povečuje.

Veliko število okužb so potrdili v enem od barov v Ischglu, ki leži na zahodu Tirolske blizu meje s Švico. Zaradi tega bodo Ischgl in še tri smučišča v okolici (Kappl, See, Galtür) zaprli že v soboto. Preostala bodo obratovala še v nedeljo.

V četrtek zvečer je tudi deželna vlada na Salzburškem sporočila, da bodo z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa zaprli vsa smučišča in hotele. Naprave bodo obratovale še do nedelje, hoteli pa bodo odprti še v ponedeljek, da bodo lahko goste pospremili domov. Zaprtje tudi na Salzburškem velja za vse namestitve, poleg hotelov torej tudi za penzione, počitniške hiše in ponudnike zasebnih namestitev.

Tirolski in Salzburgu je v četrtek pozno zvečer sledilo tudi Predarlsko. "Zdravje naših gostov, sodelavcev in občanov je za nas na prvem mestu," je dejal deželni glavar Markus Wallner. Smučarske naprave bodo na podlagi zakona o epidemijah ustavili v nedeljo, namestitvene zmogljivosti pa zaprli v ponedeljek. S tem bo zagotovljena urejena pot gostov domov.