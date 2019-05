Vozniki, pozor: Preverite, kje vse se boste danes načakali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob današnjem prazniku dela je na cestah močno povečan promet proti turističnim krajem. Zastoji so med drugim na ljubljanski obvoznici ter na primorski in štajerski avtocesti. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod in Petrina.

Na južni obvoznici so zastoji od priključka Rudnik, na zahodni obvoznici pa od Kosez mimo Kozarij proti Vrhniki. Potovalni čas se podaljša za približno 40 minut.

Prav tako so zastoji na primorski avtocesti od Logatca proti Ravbarkomandi v smeri proti Kopru, kjer se potovalni čas podaljša za približno 30 do 40 minut, ter na štajerski avtocesti med Šempetrom in Vranskim proti Ljubljani. Tam je nastal trikilometrski zastoj, promet pa zaradi del poteka le po enem pasu.

Zastoji so tudi na koncu primorske hitre ceste od Izole proti Jagodju ter na cestah Ljubljana-Brezovica, Šentrupert-Vransko, Les-Bled in Planina-Ravbarkomanda. Prav tako je gneča pred mejnimi prehodi Sečovlje in Dragonja proti Hrvaški.

Na mejnem prehodu Petrina vozila za izstop iz države čakajo 30 minut, na prehodih Starod, Dragonja in Sečovlje pa 20 minut.