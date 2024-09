V soboto popoldne se je na cesti med Rižano in Kubedom v občini Koper zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Petinpetdesetletni voznik avtomobila italijanske registrske tablice je umrl na kraju nesreče, njegova 67-letna sopotnica pa je danes dopoldne umrla v bolnišnici, so sporočili s Policijske uprave Koper. Še dve osebi sta v nesreči utrpeli hujše poškodbe, dve pa sta bili lažje poškodovani, poroča TriestePrima.