Vladni skupini na Viberju se je pridružilo že več kot 68 tisoč Slovencev

Kot je ob zagonu povedal vladni govorec Jelko Kacin, lahko vsi, ki se bodo kanalu pridružili, predvidoma enkrat v dnevu pričakujejo obvestila o najpomembnejših informacijah in nasvetih za zajezitev bolezni covid-19, ukrepih in priporočilih vlade ter odgovorih na najpogostejša vprašanja, ki zanimajo državljane.

Do objave članka se je kanalu pridružilo 68.045 uporabnikov.

V Sloveniji po raziskavi družbe Valicon aplikacijo Viber uporablja 531.500 ljudi in je med storitvami klepeta na prvem mestu (sledi aplikacija Skype s 334.000 uporabniki). Kot so še ugotovili v raziskavi, ki je bila objavljena januarja letos, Viber v Sloveniji vsak dan uporablja 188.000 uporabnikov.

Prvo sporočilo je vlada poslala drugega aprila. V njem je opisala, kakšne informacije lahko uporabniki pričakujejo na tem kanalu in podatke o trendu obolelosti s koronavirusom v Sloveniji za prejšnji dan.

Kasneje je pošiljala informacije o ponovnem odprtju vrtnarij, drevesnic in cvetličarn, informacije za samozaposlene, pa tudi velikonočno poslanico predsednika vlade.

Zadnje sporočilo je prišlo v torek ob 18.39. Vlada je v njem med drugim poslala povezavo do izjave za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene.

Pozvala je tudi vse študente, brezposelne, osebe na čakanju, mlajše upokojence in vse zdrave, ki lahko in radi delajo, da kmetom in kmetijskim podjetjem priskočijo na pomoč, saj zaradi epidemije in zaščitnih ukrepov letos prihod tujih delavcev za opravljanje del v kmetijstvu ni možen.

Kako se pridružiti vladni skupnosti na Viberju

Če se želite pridružiti vladni skupnosti na Viberju in še nimate aplikacije Viber, si jo morate najprej naložiti na vaš mobilnik ali računalnik. To lahko storite na Viberjevi spletni strani ali neposredno prek aplikacije Google Play oziroma aplikacije AppStore na vašem telefonu. Aplikacija Viber je brezplačna. Nato odprite aplikacijo Viber in kliknite na ikono povečevalnega stekla, ki se nahaja na zgornjem desnem robu zaslona. Odprl se vam bo iskalnik. V iskalnik vpišite: Vlada RS – info o COVID19. Nato kliknite na ponujeno skupnost in nato na besedo JOIN (Pridruži se).

