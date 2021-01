Vlada je na današnji seji potrdila besedilo dogovora med vlado in Mestno občino Ljubljana (Mol) v skladu z zakonom o glavnem mestu za obdobje 2020-2023. Vanj so uvrstili 29 programov in nalog, med drugim več infrastrukturnih projektov, pa tudi ureditev prostorske problematike zapora in sodišč.

Vlada je sprejela sklep, da ministrstva vodijo vse potrebne aktivnosti za realizacijo dogovora o izvajanju programov in nalog ter enkrat letno do 30. junija o tem poročajo ministrstvu za javno upravo. Finančne obveznosti nosi vsaka stran v skladu s svojimi pristojnostmi in sprejetimi proračuni, dogovor pa pomeni časovno in vsebinsko uskladitev za obe strani pomembnih programov in nalog, so zapisali v sporočilu po seji vlade, piše STA.

Ministrstvo za infrastrukturo bo z Molom sodelovalo pri izgradnji izvoza iz predora Šentvid na Celovško cesto in posodobitvi Celovške ceste od Julona do gostilne Jelen. V dogovoru predvidevajo tudi ureditev odvodnjavanja jarkov na avtocestnem svetu na jugozahodnem delu Ljubljane. Če bo pripravljen ustrezen prostorski akt, predvidevajo izgradnjo izvoza in nadvoza Vič za potrebe Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana.

Protihrupne ograje, Tivolski lok...

V dogovoru so zapisali postavitev protihrupnih ograj na območju Kosez in Dravelj za zaščito stanovanjskih naselij pred hrupom, izgradnjo polnega avtocestnega priključka na Leskovškovo cesto in ureditev železniškega postajališča Črnuče. Načrtujejo tudi izgradnjo Tivolskega loka za neposredno povezavo Primorske z Gorenjsko progo. Kot so zapisali na vladi, je ob Tivolskem loku nujno treba zagotoviti tudi prečkanje kolesarske poti iz Tivolija preko Celovške in železnice v Šiško in za Bežigrad ter proti Centru, piše STA.

Predvideli pa so tudi ureditev povezave s Škofljico, tako rekonstrukcijo ceste kot ureditev kolesarske povezave, kolesarsko povezavo čez most čez Savo v Tacnu, modernizacijo regionalne ceste Sostro-Besnica, rekonstrukcija ceste Medvode-Vižmarje in rekonstrukcija ceste Tacen-Šmartno s kolesarsko povezavo. Načrtujejo novo železniško progo Ljubljana-Kranj-Jesenice in nadgradnjo ljubljanskega železniškega vozlišča.

Predvideli so tudi izvajanje parkirne politike v upravnem središču glavnega mesta in vzpostavitev sistema vozlišč P+R, vključno z uvedbo rumenih pasov na vpadnicah v dogovoru med direkcijo za infrastrukturo in Molom, kjer so izvedljivi. Predvidevajo integracijo sistemov javnega potniškega prometa države in mesta ter vodenje državnih kolesarskih povezav na območju glavnega mesta.

Prenos zemljišč pri URI Soča

Iz pristojnosti ministrstva za zdravje so v dogovor umestili prenos zemljišč v območju Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije (URI) Soča in menjavo prostorov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na Ulici Stare pravde. Načrtujejo pa tudi statusno in lastniško ureditev Železničarskega zdravstvenega doma Ljubljana, piše STA.

Ministrstvo za pravosodje bo z občino sodelovalo pri sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti, s tem pa bodo reševali prostorsko problematiko Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Nadaljevali pa bodo tudi aktivnosti, vezane na sprejeti občinski podrobni prostorski načrt za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.

Predvidevajo spremembo občinskega prostorskega načrta za potrebe novogradnje centralnega arhiva za pravosodne organe, ki bo umeščen na Letališko cesto. Predvidena je tudi izgradnja nove sodne stavbe na lokaciji Bežigrajski dvor.

Ministrstvo za obrambo bo sodelovalo pri ureditvi funkcionalnega zemljišča ob Vojkovi cesti 57, 59, 61, 63 in 65. Načrtujejo pa tudi menjavo zemljišč, namenjenih za obrambo. Kot so navedli po seji vlade, gre za dve parceli na območju Vojašnice Edvarda Peperka in eno parcelo na območju Vojašnice slovenske Teritorialne obrambe.

Pod okrilje ministrstva za notranje zadeve sodi naloga zagotovitve zemljišča v Gmajnicah za vadbo policijskih psov.

Tudi o proslavah

Generalni sekretariat vlade v dogovoru z Molom ureja področje državnih proslav in slovesnosti. Po dogovoru bo Mol organizatorje proslav in prireditev, ki jih vlada uvrsti v koledar državnih proslav za posamezno leto, oprostila plačila vseh taks ter uporabnin. Dovolilnice za dostavo pa bodo v takšnih primerih izdali tudi za dostavo izven uradnega dostavnega časa, izhaja iz sporočila.

Iz pristojnosti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa se dogovarjajo o spremembi občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij Roške kasarne, Spodnje Poljane, Gruberjev prekop in Roška cesta. Na teh naj bi uredili prostore za akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo ter Študentski dom Ljubljana. V dogovor pa so zapisali tudi sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center znanosti, piše STA.

Zakon o glavnem mestu določa, da predsednik vlade in župan podpišeta dogovor, s katerim se opredelijo naloge glavnega mesta ter državnih organov pri izvajanju programov in nalog, pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih letih. Prvič je bil dogovor sklenjen maja 2016 za obdobje 2016-2018. Zdaj se dogovor sklepa za obdobje do leta 2023.

V prvem dogovoru so se ministrstva in Mol dogovorili za 38 programov in nalog. Pet je bilo realiziranih, štirje pa zaključeni s sporazumno ugotovitvijo, da za realizacijo ali ni pogojev ali pa bi bila izvedba zaradi obstoja drugih (cenejših) rešitev neracionalna.

Večina programov in nalog, ki so še v realizaciji, je zahtevnih, saj praviloma pomenijo posege v prostor ali urejanje nepremičninskih razmerij. Zato je poleg prostorskih načrtov potrebna še vrsta usklajevalnih aktivnosti med naravovarstvenimi, infrastrukturnimi in finančnimi vidiki, so še pojasnili na vladi, še piše STA.