Vlada potrdila sporazum o višjih plačah zdravnikov

Vlada je danes sprejela dopolnjena izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev aneksa k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Ocena finančnih učinkov znaša 113,5 milijona evrov na letni ravni. Vsebine na ministrstvu do konca pogajanj sicer ne komentirajo, so danes ponovili za STA.

Osnovna pogajalska izhodišča, na podlagi katerih je vlada začela pogajanja z zdravniki in zobozdravniki, je vlada sprejela na seji 20. januarja. Pogajanja so začeli prejšnji petek, po neuradnih informacijah pa so v preteklih dneh dosegli dogovor, s katerim naj bi se plače večini zvišale za šest plačnih razredov, nekaterim zdravnikom specializantom tudi za sedem.

Z dogovorom naj bi sicer uvedli tudi nekatera nova delovna mesta za zdravnike in zobozdravnike. Prav tako naj bi predvideli oblikovanje delovne skupine, ta bi pripravila zakonski predlog, ki bi urejal plače zdravnikov in zobozdravnikov. Ti so namreč zdaj vključeni v enotni plačni sistem javnega sektorja.

Kot so na ministrstvu za zdravje še zapisali v sporočilu za javnost po današnji seji vlade, se je med pogajanji zgodila "sprememba načina, kako doseči posamezne cilje in povečanja finančnih posledic". Ministrstvo je zato pripravilo dopolnjena izhodišča, ki bodo po njihovih navedbah omogočila realizacijo člena zadnjega interventnega zakona. Ta za zdravnike in zobozdravnike dviga plačni strop za šest razredov. Prav tako je ministrstvo dopolnilo del posebnih pogojev dela ter določilo kriterije za zasedbo novih delovnih mest.

Gradivo vključuje tudi predlog dogovora o nujnih ukrepih za ohranitev javnega zdravstva, plačah zdravnikov in zobozdravnikov ter o nadaljevanju pogajanj. Kot so pojasnili, ga sklepajo "primarno zaradi vzpostavitve ustreznih razmerij glede uvrstitev v plačne razrede za poklica zdravnika in zobozdravnika". Ob tem upoštevajo sklenjeni stavkovni sporazum med vlado in zdravniškim sindikatom Fides iz leta 2016 in realizacijo že omenjenega člena interventnega zakona.

Ocena finančnih učinkov parafiranega dogovora znaša 113,52 milijona evrov na letni ravni. Prvotna pogajalska izhodišča so bila ocenjena na 111,57 milijona evrov.

Beovićeva: Dvig plač je del strategije za zaustavitev odhodov iz zdravniških vrst

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije je v današnji izjavi o aktualnih vprašanjih še pred sprejetjem dopolnjenih izhodišč za pogajanja prizadevanja za dvig zdravniških plač označila za korak k ohranjanju javnega zdravstva. Kot je pojasnila, je dvig plač sicer del strategije za zaustavitev odhodov iz zdravniških vrst.

Na vprašanje glede dviga plač tudi za druge zaposlene v zdravstvu, denimo medicinske sestre, pa je odgovorila, da si po njenem vedenju zdravniški sindikat Fides zavzema za izstop vseh delavcev v zdravstvu iz plačnega sistema.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so za STA navedli, da je delovna skupina predstavnikov zdravstvenega ministrstva in predstavnikov Fidesa, ki je v drugi polovici lanskega leta delala na predlogu novega zakona o plačah v zdravstvu, po mnenju Fidesa pripravila zelo dober predlog novega sistemskega zakona. "Logično se nam je zdelo, da bi zakon vključeval vse zaposlene v zdravstvu, ne le zdravnikov," so pojasnili.

Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je za STA poudarila, da izstopu iz plačnega sistema v javnem sektorju njihov sindikat nasprotuje, tak korak bi po njihovi oceni vodil v anarhijo. "Ne nasprotujemo pa drugačni ureditvi oz. nadgraditvi plačnega sistema v javnem sektorju," je pojasnila.

Ob tem je poudarila, da o možnem predlogu izstopa vseh zdravstvenih delavcev iz enotnega plačnega sistema niso bili seznanjeni ne s strani Fidesa, niti jih o tem ni obvestila vladna stran.