Vlada je sprejela nekaj sprememb. Preverite, katere.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog novele zakona o nalezljivih boleznih in odlok o spremembah odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, so sporočili iz Ukoma.