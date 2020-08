Vlada dodala nove izjeme pri karantenah

Vlada se je seznanila s strokovno oceno svetovalne skupine za covid-19, na podlagi katere je podaljšala splošno prepoved zbiranja več kot deset ljudi oziroma do 50 ljudi v primerih, ko organizator vodi seznam prisotnih. Določila je tudi nove izjeme, za katere ob prihodu iz tujine ne bo veljala obveznost karantene, so sporočili po seji vlade.

Karantena po novem ne bo odrejena ožjemu družinskemu članu državljana Slovenije, ki potuje skupaj z njim in prihaja iz države članice EU ali države članice schengenskega območja, če lahko dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem, to je države z rdečega seznama, poroča STA.

Med ožje družinske člane štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve.

Prehajanje meje brez obveznosti karantene je mogoče tudi zaradi nujnih poslovnih razlogov, v Slovenijo pa se je treba vrniti v 48 urah. Vstop brez karantene brez negativnega izvida testa na okužbo z novim koronavirusom je vlada omogočila tudi članom vabljenih tujih delegacij.

Spremembe bodo začele veljati v petek

Izjema za gospodarsko dejavnost bo v dopolnjenem odloku napisana bolj jasno in razumljivo. "Zadostujejo ustrezna dokazila, ki dokazujejo potrebo po prehodu državne meje zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti," so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve, poroča STA.

Foto: Nebojša Tejić/STA Odlok, ki določa omenjene izjeme, bo v uradnem listu objavljen danes, veljati bo začel v petek.

Vlada je danes še sklenila, da bodo tudi zaposleni na ljubljanskem inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo za mesec maj dobili dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v obdobju epidemije. Kot so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, pod pristojnost katerega spada inštitut, so bili tam zaposleni "v času epidemije izredno obremenjeni in vseskozi izpostavljeni nevarnosti okužbe".

Za mesec maj je vlada določila obseg sredstev v višini 100.841,48 evra, kar pomeni najvišji znesek, ki ga je mogoče izplačati za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v obdobju epidemije.