Vlada danes tudi o morebitnem odpiranju šol

Vlada bo na današnji seji predvidoma odločala o tem, kateri ukrepi za zajezitev epidemije covid-19 bodo po državi veljali v prihodnjem tednu. Največ pričakovanj je glede odprtja šol. Epidemiološka slika v obalno-kraški in zasavski regiji, kjer so po štirih dneh pouka v preteklem tednu šole ponovno zaprle svoja vrata, se je medtem izboljšala.

Zadnje dni so glasne zahteve staršev otrok iz obeh regij, ki tudi na protestih pozivajo k odprtju šol. Stopnjujejo se tudi zahteve šolarjev. Tako naj bi se po poročanju časnika Večer z ministrico za izobraževanje Simono Kustec danes sešli šolarji in dijaki, združeni v iniciativo Zahtevamo šolo. Če izkupiček srečanja zanje ne bo sprejemljiv, naj bi se 9. februarja odklopili od spletnega izobraževanja in se podali na ulice.

Na Gorenjskem je medtem opaziti poslabševanje epidemioloških razmer. Medtem ko je bilo še v ponedeljek sedemdnevno povprečje okužb pri 116, je v torek poskočilo na 134. To gre pripisati tudi številnim pozitivnim izvidom hitrega testiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, pri katerih je ponovno testiranje v večjem številu primerov pokazalo negativen rezultat.

Slovenija je sicer glede na število hospitaliziranih in glede na sedemdnevno število okužb trenutno v rdeči fazi vladnega načrta sproščanja ukrepov. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sedemdnevno število okužb znaša 1.218, aktivnih okužb v državi pa je nekaj več kot 17 tisoč. Pogoj za prehod v oranžno fazo sproščanja ukrepov je manj kot 1.000 hospitaliziranih covidnih bolnikov, nižja od 1.000 mora biti tudi sedemdnevna povprečna pojavnost okužb.

Štirinajstdnevno povprečje okužb na 100 tisoč prebivalcev na ravni države znaša 817, nižjo pojavnost okužb imajo v koroški, osrednjeslovenski, podravski, savinjski in primorsko-notranjski regiji. Pojavnost okužb v zadnjih sedmih dneh na ravni države znaša 405,8, pri čemer imajo nižjo pojavnost okužb od povprečja koroška, savinjska, zasavska, podravska, primorsko-notranjska in osrednjeslovenska regija, kažejo vladni podatki.