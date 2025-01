Vlada bo danes na seji med drugim obravnavala predlog novele zakona o zdravilih ter predloga zakona o medicinskih pripomočkih in zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. Slednji skrajšuje postopke ter zmanjšuje administrativne ovire za lažje zaposlovanje zdravstvenih delavcev, ki so izobrazbo ali kvalifikacijo pridobili v tujini.

Predlog novele zakona o zdravilih usklajuje zakonodajo s pravom Evropske unije, med drugim zagotavlja podlago za financiranje in preskrbo z zdravili v izjemnih razmerah in ureja področje uradnih kontrol kakovosti učinkovin z namenom varovanja javnega zdravja. Dodatno dopolnjuje določila z namenom boljšega obvladovanja tveganj pomanjkanja zdravil ter natančneje določa uporabo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje, so zapisali ob sklicu vladne seje.

Pacienti bi bili bolje informirani o medicinskih pripomočkih

S predlogom zakona o medicinskih pripomočkih pa po navedbah vladnega urada za komuniciranje dodatno krepijo zagotavljanje varnih in učinkovitih medicinskih pripomočkov. Osnovno ureditev sicer predstavlja EU zakonodaja, z zakonom pa bodo podrobneje opredelili deležnike pri preskrbi, njihove naloge pri zagotavljanju medicinskih pripomočkov pacientom in nadzor nad področjem. Ureditev področja bo prispevala tudi k boljši informiranosti pacientov o medicinskih pripomočkih, ki jih uporabljajo, zatrjujejo.

Vse tri predloge je pretekli teden obravnaval tudi Ekonomsko-socialni svet.