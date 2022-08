Višje sodišče potrdilo sodbo Martinu Zaviršku za umor žene

Na sodišču so med sodnim postopkom zaslišali več prič, med drugim sosede ter policiste, reševalce in gasilce, ki so prvi prispeli na kraj dogodka.

Višje sodišče je potrdilo sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, s katero je lani jeseni Martina Zavirška spoznalo za krivega umora žene in ga obsodilo na 23-letno zaporno kazen, poročata Dnevnik in Večer. Sodba je tako pravnomočna.

Obtožnica je Zavirška bremenila, da je 12. avgusta predlani na dvorišču pred domačo hišo z gorljivo tekočino polil 44-letno ženo in jo zažgal. Tožilstvo je vztrajalo, da je šlo za naklepno dejanje oz. umor na grozovit način, njegov zagovornik pa, da je šlo le za nesrečo.

Zakon sta skušala rešiti

Na sodišču so med sodnim postopkom zaslišali več prič, med drugim sosede ter policiste, reševalce in gasilce, ki so prvi prispeli na kraj dogodka. Prav tako so prebirali korespondenco med obtoženim in njegovo ženo, iz katere je razvidno, da sta, ko naj bi izvedel, da naj bi ga žena varala, nekako skušala rešiti zakon.

Tožilstvo je za Zavirška predlagalo 27 let zapora, na koncu mu jih je sodišče prisodilo 23. Na sodbo sta se pritožila tako tožilstvo kot Zavirškov zagovornik, a je višje sodišče obe pritožbi zavrnilo in potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča.