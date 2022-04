Velika noč pri družini Tonin

Oglasno sporočilo

Ob veliki noči, največjem krščanskem prazniku, je zelo slovesno tudi pri družini Tonin v Zgornjem Tuhinju. Zakonca Marjeta in Matej Tonin sta starša osemletne Julije, šestletne Evelin in triletnega Ožbeja, zato praznovanje velike noči prilagodita predvsem njim. Otroci so navdušeni nad barvanjem pirhov, radi pomagajo v kuhinji mami Marjeti pri peki potice, skupaj pripravijo košaro za blagoslov in gredo k maši. Že teden prej, na cvetno nedeljo, so otroci butarice skupaj s starši in starimi starši nesli k blagoslovu.

Za Toninove je velika noč tudi dobrodošla priložnost za veselo družinsko druženje. Foto: Arhiv NSi

"Veliko nama pomeni, da so otroci vzgojeni v skladu s tradicijo, da prek običajev spoznavajo pomen praznikov. Predvsem pa, da smo lahko v teh dneh veliko skupaj. Spoštovanje korenin in pomen družine so tudi glavna popotnica, ki jo želiva privzgojiti otrokom," poudarjata Marjeta in Matej Tonin.

Tradicija in spoštovanje korenin so pomemben del vzgoje v družini Tonin. Foto: Arhiv NSi

Ob pestri službi Mateja Tonina, obrambnega ministra, podpredsednika vlade in predsednika Nove Slovenije, je teh trenutkov res najbrž (pre)malo, vendar jih Toninovi karseda izkoristijo, če se le da kje v naravi in po novem tudi na sprehodih s štirinožno prijateljico Ronjo.

Matej in Marjeta Tonin sta skupaj že od njenih najstniških let. Na prvi zmenek sta šla v Ljubljano. Oba se ga spominjata kot nekaj posebnega, tudi zato ker je pobudo, da postaneta par, dala Marjeta. "Matej takrat ni bil tako zgovoren in pogumen, kot je danes, zato mu kar ni uspelo najti pravih besed. Pa sem se jaz ojunačila," se zasmeji Marjeta.

Ob vseh obveznostih so trenutki, preživeti z družino, še toliko bolj dragoceni. Foto: Arhiv NSi

Mnogo bolj pogumen je bil ob zaroki, ko se je spustil na koleno in leta 2012 so jima v domačem Zgornjem Tuhinju zapeli poročni zvonovi. Kot pravi Matej, je Marjeta njegova prva in edina ljubezen. Ima pa Matej tudi dovoljenje za sklepanje zakonskih zvez. "Družine so v naši družbi premalo cenjene. So vir veselja in najboljše zagotovilo za dobro prihodnost Slovenije, zato z veseljem poročam pare na začetku njihove poti," dodaja Matej Tonin, ki je poročil že več kot 50 parov.