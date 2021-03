Večinoma sončno bo, a še vetrovno

Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa pretežno jasno. Pihal bo šibak veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju in na severovzhodu malo nad 0, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo v četrtek le na severovzhodu. Topleje bo.