Več mesecev pogrešanega Američana našli mrtvega v okolici Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je preklicala iskanje Američana Jonathana Reida Luskina. Analiza DNK trupla, ki so ga pred dnevi našli na območju Iškega Vintgarja, je pokazala, da to pripada Američanu, ki so ga nazadnje videli 22. junija.