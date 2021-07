VB: odpravljajo ukrepe, a imajo vse več okužb. Avstralci podaljšujejo zaprtje.

Od danes v Angliji ohranjanje medsebojne razdalje in nošenje zaščitnih mask nista več obvezna. Odpravili so tudi številne omejitve glede praznovanj in množičnih dogodkov. Nočni klubi in diskoteke pa lahko znova sprejemajo goste.

Vlada se je za odpravo omejitev odločila, ker sta precepljeni več kot dve tretjini odraslih prebivalcev. Ker je zato naval na bolnišnice manjši, se bo po oceni vlade zdravstveni sistem lahko spopadel z okužbami.

Številne kritike

Foto: Reuters A številni so do odprave zapovedane medsebojne razdalje kritični, saj na Otoku znova beležijo naraščanje števila okuženih, kar je predvsem posledica različice delta, ki se širi precej hitreje kot prejšnje različice. Od prvega julija so zabeležili več kot pol milijona okužb, samo v soboto pa 54 tisoč.

Covid-19 je v Združenem kraljestvu doslej terjal več kot 128.600 smrtnih žrtev.

Zaradi stika z okuženim je v samoizolaciji tudi premier Boris Johnson, ki je sicer covid-19 lani že prebolel.

V nedeljo je ljudi pozval, naj bodo kljub odpravi ukrepov še naprej previdni in naj upoštevajo soljudi ter tveganja, ki jih bolezen prinaša.

V Avstraliji podaljšali zaprtje Melbourna

V Avstraliji so danes za nedoločen čas podaljšali zaprtje Melbourna, ki bi se sicer po petih dneh moralo izteči v noči na sredo. "Te omejitve se preprosto ne morejo končati jutri ponoči," je ob napovedi podaljšanja poudaril premier zvezne države Viktorija Daniel Andrews. Izbruha novega koronavirusa jim namreč še ni uspelo zajeziti.

Skupno tako v Avstraliji pod zaprtjem ostaja okoli 12 milijonov ljudi, med drugim v obeh največjih mestih, Sydney in Melbourne.