Vas kaj zebe? Danes so v tem kraju namerili –19 stopinj Celzija!

Čeprav smo uradno še v jeseni, je bilo današnje jutro zimsko mrzlo. Temperature so se po vsej Sloveniji, tudi ob morju, spustile pod ničlo. V večjem delu države so termometri pokazali od –7 do –2 stopinji Celzija. V krajih z debelejšo snežno odejo pa so zabeležili še precej nižje vrednosti, celo pod –15 stopinj Celzija. V Retjah v Loškem Potoku so termometri izmerili kar –19,1 stopinje Celzija.