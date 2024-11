Ponoči je severno polovico Slovenije pobelil sneg. Sneženje je presenetilo tudi kraje, kjer ga meteorološki modeli včeraj niso napovedovali ali so ga predvidevali z manjšo verjetnostjo. Še enkrat več se je torej pokazalo, da je lahko vreme zelo nepredvidljivo.

Ponoči so bile aktivne cestne službe. Fotografija je nastala na prelazu Jezerski vrh na Gorenjskem. Foto: David Florjančič

Na Kočevskem in Notranjskem sneženje tudi v petek popoldne ovira promet

Sneženje ovira promet na širšem območju Notranjske in Kočevskega. Zaprta je cesta Nova vas–Bloška Polica pri Glini. Na celotnem odseku nastajajo zastoji, več je zdrsov vozil, poroča prometno-informacijski center. Policija odsvetuje promet tovornim vozilom.

V soboto nevarnost poledice

Sobotno jutro bo zelo hladno. Temperature bodo z izjemo Primorske povsod pod lediščem. Gibale se bodo od –10 do –3 stopinje Celzija.

Čez dan se bo ozračje dovolj segrelo, da bodo temperature izgubile negativni predznak. S tem se bo končala tudi nevarnost poledice.

Da je bila v petek pot v službo varna, so morale ponoči delati številne plužne in posipne službe. Dobro očiščeni in posipani vozišča in pločniki zelo zmanjšajo tveganje za poledico ter s tem padce in poškodbe. Foto: posnetek zaslona/Facebook

V teh krajih lahko termometri izmerijo tudi manj kot –10 stopinj Celzija

Snežna odeja deluje kot toplotni izolator. V krajih z vsaj pet centimetrov debelo snežno odejo se lahko temperature spustijo tudi pod –10 stopinj Celzija. Najnižje temperature pričakujemo v višje ležečih alpskih dolinah in mraziščih na Notranjskem in Kočevskem. Zaradi nizkih temperatur je agencija za okolje izdala rumeno opozorilo.

Snežilo je tudi v krajih, kjer meteorološki modeli tega niso predvideli

Zakaj je ponoči snežilo tudi tam, kjer meteorološki modeli tega niso predvideli? Razlog za to je, da tudi visokoresolucijski meteorološki modeli ne morejo popolnoma zajeti vseh lokalnih vplivov, ki vplivajo na višino meje sneženja. Hladen zrak, ki se je ponoči zadrževal nad osrednjo in severno Slovenijo, se je učinkoviteje upiral toplemu jugozahodnemu vetru, kot je bilo pričakovano. Ključno vlogo pri tem je imela tudi intenzivnost padavin.

Sneg v Medvodah Foto: David Florjančič

Kaj poveča verjetnost za sneženje?

Snežinke, ki padajo skozi toplejši zrak, pri taljenju porabljajo toploto iz okoliškega zraka, kar povzroča njegovo ohlajanje. Posledično se lahko temperatura zraka tudi v spodnjih plasteh ozračja toliko zniža, da sneži vse do nižin. Ta proces je izrazitejši ob močnejših padavinah in na območjih brez vetra. Veter namreč premeša ohlajeni zrak s toplejšim, kar lahko hitro dvigne mejo sneženja.

Ravno to se je ponoči zgodilo na jugu Slovenije, kjer so ponekod izmerili več kot deset stopinj Celzija. Po podatkih meteoroloških postaj agencije za okolje je bilo najtopleje v Osilnici (13,1 stopinje Celzija) in Ilirski Bistrici (11,5 stopinje Celzija). Deževalo je celo na 1.300 metrov visokih Sviščakih, kjer so izmerili pet stopinj Celzija.