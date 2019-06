Varne izvorne države: vlada s seznama umaknila Turčijo

Vlada je izdala odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav, ki bo po objavi v uradnem listu nadomestil odlok iz leta 2016. Na novem seznamu je 14 držav, med novimi varnimi izvornimi državami so Gruzija, Nepal in Senegal, s seznama pa so umaknili Turčijo. O odloku bo vlada obvestila Evropsko komisijo.

Na nov seznam varnih držav so uvrščene Albanija, Alžirija, Bangladeš, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Egipt, Gruzija, Kosovo, Maroko, Nepal, Senegal, Severna Makedonija, Srbija in Tunizija.

V odloku iz leta 2016 je bilo navedenih 12 držav. Glede na nov seznam se Turčija po novem uvršča med nevarne izvorne države, med varne izvorne države pa po novem sodijo še Gruzija, Nepal in Senegal.

Zakon o mednarodni zaščiti določa, da varno izvorno državo na podlagi meril, ki jih določa zakon, razglasi vlada na predlog notranjega ministrstva. To redno spremlja razmere v državi na podlagi informacij drugih držav članic EU ter drugih institucij EU in ustreznih mednarodnih organizacij.

Tretja država šteje za varno izvorno državo, če je na podlagi pravnega položaja, uporabe prava v okviru demokratičnega sistema in splošnih političnih okoliščin mogoče sklepati, da v njej na splošno in redno ni preganjanja, mučenja ali nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja in ogroženosti zaradi nasilja v razmerah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada, so sporočili z vlade.