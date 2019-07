Varna točka: v državni zbor se je v desetih letih zateklo 63 otrok

Državni zbor že deset let deluje kot Unicefova varna točka za otroke in mladostnike v stiski ter je edini parlament s to oznako. Predsednik DZ Dejan Židan se je danes srečal s predstavniki Unicefa in v pogovoru dejal, da se je v tem času v DZ zateklo že več kot 63 otrok, so v sporočilu za javnost zapisali v DZ.

Varna točka je posebej označen javni prostor, namenjen otrokom in mladostnikom starim med pet in 18 let, da se vanj zatečejo v primeru kakršnekoli stiske na mestnih ulicah, so v sporočilu za javnost zapisali v DZ. Ob 10-letnici delovanja DZ kot tovrstne točke se je Židan danes srečal z direktorjem Unicefovega oddelka za zbiranje sredstev in partnerstva Garyjem Stahlom, njegovim namestnikom Jonathanom Veitchom in izvršnim direktorjem Slovenske fundacije za Unicef Tomažem Bergočem.

Židan je v pogovoru dejal, da je v desetih letih v DZ prišlo 63 otrok, ki so potrebovali zaščito, še nekaj več otrok pa predvsem na pogovor.

Predsednik DZ je ob tem izrazil tudi zadovoljstvo, da je bilo kar deset odstotkov zaposlenih v DZ vključenih v teoretično in praktično izobraževanje, ki so ga organizirali sodelavci Unicef Slovenija, ki strokovno vodi in koordinira projekt varnih točk. S temeljnimi informacijami o varni točki so sicer seznanjeni vsi uslužbenci DZ ter poslanke in poslanci, so zapisali.

V Sloveniji že 750 varnih točk

Direktor Unicefovega oddelka za zbiranje sredstev in partnerstva Gary Stahl se je v pogovoru zahvalil za zelo dobro delo, ki ga DZ kot varna točka uresničuje, saj s tem prispeva k ustvarjanju ozračja večje varnosti za otroke in mladostnike v mestu.

Izvršni direktor Slovenske fundacije za Unicef Tomaž Bergoč je v pogovoru dejal, da je v Sloveniji trenutno že 750 varnih točk, ki geografsko pokrivajo celotno državo.