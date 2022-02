"V Ukrajini se izvaja genocid nad Ukrajinci"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič je danes na novinarski konferenci v Ljubljani opisal vojaške spopade v Ukrajini, ki trajajo že štiri dni. "Gre za najbolj grozljive trenutke v zgodovini moje države in mojega mesta Kijev," je dejal in dodal, da Rusi izvajajo "vojne zločine in genocid" nad Ukrajinci.