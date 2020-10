V UKC Maribor pozivajo vlado, naj razporedi zdravstvene delavce iz vse Slovenije

Mariborska bolnišnica zato najverjetneje že z današnjim dnem prehaja v tretjo fazo, s katero bodo za bolnike s covidom-19 imeli ob etaži v sklopu klinike za ginekologijo in stavbi infekcijskega oddelka na voljo še dodatno etažo ginekološke klinike. S tem bodo imeli na voljo 105 postelj za akutno obolele ter 24 postelj za tiste, ki bodo potrebovali intenzivno terapijo, poroča STA.

"To za nas pomeni velik napor, saj je prišlo do velikega prerazporejanja kadra. Samo za potrebe akutnih oddelkov za covid-19 je prerazporejenih več kot 110 medicinskih sester, več kot 40 pa v intenzivne enote, prerazporejenih je tudi več deset zdravnikov," je dejal Matjaž Vogrin. Največje težave pričakuje pri obravnavi na intenzivnem oddelku, kjer so imeli velike težave pri oskrbi bolnikov že pred izbruhom epidemije.

Na voljo so namreč imeli 27 bolniških postelj in niti najmanjše rezerve na področju kadrov. Na oddelku za interno medicino imajo namreč samo štiri specialiste, za perioperativno intenzivno terapijo pa šest ali sedem specialistov, zaradi česar so dežurno službo zagotavljali s pomočjo oddelka za kardiologijo in anesteziološkega oddelka.

Odprtje dodatne intenzivne sobe najprej s 24 posteljami, nato pa verjetno s še 12, pomeni bistveno nižanje standardov pri obravnavi bolnikov, je opozoril Vogrin. Po njegovem pojasnilu bo temu tako zaradi za to delo neusposobljenega kadra. "Ker nimamo nobene rezerve, smo zato morali bistveno zmanjšati druge dejavnosti, zato zdaj izvajamo le še nujne posege in zdravimo bolnike s karcinomskimi obolenji," je dejal Vogrin.

Ob tem je opozoril, da v slovenskem prostoru razmere niso povsod enake in da imajo nekatere ustanove nekaj več rezerve, zato bi se moralo zdravstveno ministrstvo odzvati ter kadre razporediti tja, kjer se borijo za življenja bolnikov.

Najmlajši bolnik ima 39 let

Po besedah predstojnice oddelka za interno intenzivno terapijo Alenke Strdin Košir pripravljenih 24 postelj za bolnike s covidom-19 zaradi težav s kadrom uvajajo postopoma. Za trenutnih 14 bolnikov imajo na voljo okoli 40 sester, a je le 15 takih, ki so doslej že delale v intenzivnih enotah. Med bolniki, ki potrebujejo mehanično ventilacijo, je najmlajši star 39, najstarejši pa 80 let.

Kot je dodala, dnevno sprejmejo od dva do štiri nove bolnike, zato bo enota v tednu dni najverjetneje polna in bodo morali razmišljati o nadaljnjih zmogljivostih. Najbolj ozko grlo so medicinske sestre, ki jih enakovredno iz obeh ostalih intenzivnih enot prerazporejajo z vsako novo posteljo, še nekaj pa jih dodajo iz drugih oddelkov.

"Ko se te zmogljivosti napolnijo, bo z intenzivnimi bolniki delal neustrezno izobražen kader," je opozorila Strdin Koširjeva, Vogrin pa je dodal, da bo zaradi tega in vedno bolj neugodnih prostorov dosedanja uspešna stopnja zdravljenja zagotovo začela upadati. Zaradi tega prihaja tudi do velikih stisk med zdravniki in sestrami, je še povedal.

To je potrdila tudi strokovna vodja oddelka za internistično intenzivno medicino Iris Živko. Po njenih besedah imajo premalo kadra, usposobljenega za delo s težkimi bolniki in aparaturami. Medicinske sestre so zato v stiski, a si želijo in hočejo pomagati ter so se pripravljene hitro učiti, jim pa pri tem pomagajo zdravniki ter ostale sestre.