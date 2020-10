V UKC Ljubljana na prva usposabljanja prišli prostovoljci Rdečega križa Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prostovoljci Rdečega križa Slovenije so danes prišli na prva usposabljanja v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Skupaj jih bodo v dveh dnevih usposobili 40, so danes sporočili iz UKC Ljubljana.

Pripadniki enot za prvo pomoč so bolničarji prostovoljci, ki se izobražujejo na 70-urnih tečajih prve pomoči, znanje pa obnavljajo na krajših obnovitvenih tečajih. Tako so seznanjeni z najnovejšimi doktrinarnimi smernicami s področja prve pomoči.

Danes so prišli na prva usposabljanja prostovoljci Rdečega križa. Razbremenili bodo predvsem kader zdravstvene nege.

Hvala za pomoč.

Potrebujemo vas. Potrebujemo drug drugega. pic.twitter.com/usS1LrdTwD — UKC Ljubljana (@ukclj) October 29, 2020

Temeljno znanje, ki ga člani enot na tečajih pridobijo, je usmerjeno v preverjanje vitalnih življenjskih funkcij, oživljanje, preprečevanje krvavitev in prepoznavanje nenadnih bolezenskih stanj.

Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba poškodovanca ali nenadno zbolelega na kraju dogodka v najkrajšem možnem času po dogodku. Opravljena je s preprostimi pripomočki in z improvizacijo. Pri prvi pomoči je treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Laična prva pomoč traja do prihoda nujne medicinske pomoči, piše STA.