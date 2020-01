Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vzrok požara in višina gmotne škode zaenkrat še nista znana. Foto: Thinkstock

Prostovoljni gasilci so iz stavbe evakuirali 54 stanovalcev, pogasili požar ter pregledali in prezračili prostore. Kot so danes sporočili iz državnega centra za obveščanje, se v požaru ni nihče poškodoval.