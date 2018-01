V slovenskem morju bi radi zgradili otok #video

V Izoli po več kot 12 letih spet obujajo projekt umetnega turističnega otoka. Nasuli pa bi ga kar z materialom, ki bo ostal po izkopih za drugi tir železnice od Divače do Kopra. Govori se o 40 tisoč kvadratnih metrov velikem otoku, za katerega izolski župan pravi, da je izjemnega pomena, okoljevarstveniki pa že opozarjajo na možnost naravne katastrofe.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsak večji projekt je sestavljen iz ambicij in pomislekov. Namera o gradnji otoka pred Izolo ni izjema. Izolski župan Igor Kolenc in Robert Turk z zavoda za varstvo narave sicer dobro sodelujeta. Različna mnenja so del tovrstnih projektov.

Namen otoka bi bil valobran

Otok bi gradili iz apnenca. Služil pa bi tudi kot valobran. Nekatere sprehajalce bi umetna tvorba motila, spet drugi nanj že nestrpno čakajo.

In komu je pravzaprav namenjen ta več kot desetletje star projekt? Otok ne bo pozidan, je zagotovil župan. Večji del bo namenjen plažam, urejenim zelenicam in morda celo botaničnemu vrtu ter manjši gostinski ponudbi. Ali Izola resnično potrebuje otok, je vprašanje, ki ga je biolog Robert Turk naslovil na občane,

Ime Izola izhaja iz italijanskega jezika in pomeni otok. V 18. stoletju so ta otok povezali s kopnim.