V Sloveniji so okužbo z novim koronavirusom od začetka epidemije potrdili pri 5.388 ljudeh, trenutno pa je aktivno okuženih 1.639. Do danes je umrlo 149 ljudi z boleznijo covid-19. Včeraj so na zdravljenje v bolnišnico sprejeli deset ljudi, devet pa so jih odpustili.

Največ novih okužb so včeraj potrdili v ljubljanski občini - 9. Največ okužb je bilo potrjenih v starostni skupini med 35 in 44 let, in sicer 12.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 27. 9. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 909

- Št. pozitivnih: 39

- Št. hospitaliziranih: 79

- Št. oseb na intenzivni negi: 16

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 9

- Število umrlih: 2#OstaniZdrav@NIJZ_pr@MinZdravje pic.twitter.com/UMuZRmHvWP — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 28, 2020

V soboto izjemno slab rezultat

V soboto smo v Sloveniji okužbo potrdili pri 159 ljudeh, čeprav je bilo opravljenih le 1.917 testov. Gre za enega najvišjih deležev pozitivnih rezultatov glede na vse opravljene teste, bil je kar 8,3-odstoten. V nedeljo je bil delež pozitivnih rezultatov glede na vse opravljene teste 4,29-odstoten.

Največ potrjenih okužb je bilo pretekli četrtek, in sicer 192. Največ novih primerov so v zadnjih dneh potrdili v Ljubljani, večje žarišče pa je tudi v Črni na Koroškem.

V Črni na Koroškem in Rogaški Slatini porast okuženih

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem se je danes število okuženih z novim koronavirusom povzpelo na 45 uporabnikov in 16 zaposlenih, je za STA povedala direktorica centra Dalja Pečovnik. Konec tedna so v organizacijski enoti Peca na dislocirani lokaciji v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Mežica vzpostavili rdečo cono, kjer so namestili vse okužene uporabnike iz centra z namenom, da zagotovijo ustrezne pristope in da lažje obvladujejo zadeve, je pojasnila Pečovnikova.

Trije uporabniki centra so po njenih navedbah na zdravljenju v bolnišnici, a je njihovo zdravstveno stane stabilno, večina okuženih uporabnikov pa ima lažje simptome okužbe, nekateri so celo brez kakršnihkoli znakov bolezni. CUDV Črna, v katerem prebivajo osebe z motnjami v duševnem razvoju, s svojimi dislociranimi enotami in dnevnimi centri skrbi za okoli 300 uporabnikov in ima okoli 250 zaposlenih.

V Pegazovem domu v Rogaški Slatini pa so imeli konec tedna med stanovalci tri nove okužbe, je za STA povedala direktorica Pegazovega doma Kristina Kampuš. Skupaj je okuženih 25 stanovalcev in šest zaposlenih. V rdeči coni doma je nameščenih 17 okuženih stanovalcev, trije se zdravijo v bolnišnici. V Pegazovem domu imajo 130 stanovalcev, od tega se dva že nekaj časa zdravita v bolnišnici, zaposlenih pa je 75 oseb.

Do 250 novih okužb na dan

Projekcije širjenja koronavirusa, ki jih pripravljajo na Institutu "Jožef Stefan", kažejo, da reprodukcijsko število R še vedno narašča, namesto da bi padalo. Ocenjeno reprodukcijsko število je R = 1,3 (podvojitveni čas 18 dni ob dveh uvoženih primerih/dan).

Če se to ne bo zmanjšalo, bo število pozitivnih testov v prihodnjem obdobju fluktuiralo v območju od 50 do 250 okoli trenutne povprečne vrednosti 145, ki bo naraščala. Posodobljene analize so objavljene na spletu.