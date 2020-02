V Šentjerneju zasegli orožje #foto

Policisti iz Šentjerneja so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbi sodišča in opravili hišni preiskavi na naslovu dveh osumljencev iz okolice Šentjerneja.

Našli in zasegli so puško, hladno orožje boksar in 105 nabojev. Zoper 24-letnega in 61-letnega osumljenca bodo zaradi kršitev določil zakona o orožju uvedli prekrškovni postopek, so sporočili s PU Novo mesto.