V Senožečah razstrelili bankomat in ukradli denar

V Senožečah pri trgovnini so neznanci ponoči razstrelili bankomat. Z eksplozijo so povzročili takšne poškodbe, da so lahko iz notranjosti bankomata ukradli zaenkrat še neznano količino denarja.

Eksplozija je povzročila materialno škodo tako na bankomatu kot tudi na objektu trgovine. Poškodovanih oseb ni bilo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

"Policija izvaja intenzivno preiskavo, ki temelji na ogledu kraja dejanja in zbiranju obvestil oseb, ki bi lahko nudile koristne podatke o kaznivem dejanju in storilcih. Obravnavamo kaznivo dejanje velike tatvine in povzročitev splošne nevarnosti," so povedali koprski policisti.

To je že druga razstrelitev bankomata v kratkem

Po razstrelitvi bankomata v Divači, 16. aprila, je to druga eksplozija v zelo kratkem časovnem obdobju. Primer iz Divače še ni preiskan, preiskava pa intenzivno poteka, so še dodali na policiji.

Policija prosi vse, predvsem občane iz Senožeč in okolice, da na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 sporočijo, kar so zaznali v pretekli noči in bi lahko bilo povezano z eksplozijo. Predvsem prosijo za podatke o opaženih sumljivih vozilih in osebah.