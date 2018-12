Roparje bolj mamijo bankomati kot banke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred leti so bile glavne roparske tarče banke, letošnji hit pa so bankomati. Letos so se jih lotili že 11-krat. Prej je bilo takšnih napadov manj kot pet na leto.

Bankomati so lahka tarča, taktik, kako do denarja v njih, pa je veliko. Od naprav za skeniranje bančne kartice do najbolj drastične - eksplozije.

Plen je večji kot pri ropih trgovin in zlatarn, tatovi imajo več časa za pobeg, policija pa jih zaradi slabih kamer težko prepozna. Ko oz. če jih ulovijo, kazen ni najhujša, saj ne gre za ogrožanje življenja, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

Nad bankomat s plinsko eksplozijo

Zadnji primer ropa bankomata se je zgodil v Beltincih na bencinski črpalki, ko so nepridipravi s plinom razstrelili bankomat in izvlekli kaseto z denarjem.

Na bencinskih servisih varovanje ni ravno na visoki ravni, je za Planet TV dejal Franc Strle, nekdanji policist. Za to, da pride do takih napadov, so po njegovem mnenju v prvi vrsti krivi tisti, ki bi morali za bankomate skrbeti.

"Kriminalci so ugotovili, da so bankomati lahko lahka tarča in dokler se bankirji tega ne bodo zavedali, bodo še naprej težave," meni Strle.

Eden od ropov bankomatov v Sloveniji. Foto: PU Maribor

Kazen nižja kot za klasičen rop

Na policiji pravijo, da je vse več napadov na bankomate izvedenih s pomočjo plina.

"Govorimo o storilcih, praviloma starih med 18 in 35, 40 let, večinoma moških," pojasnjuje Aleš Kegljevič, vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto.

S plinsko eksplozijo bankomata imajo storilci veliko dela, a je tudi izkoristek velik, zagrožena kazen pa nižja kot za navaden rop.

"V primerih napadov na bankomate govorimo o velikih in navadnih tatvinah, pri tem pa je seveda zagrožena kazen bistveno manjša, se pravi, tam nekje do deset let," razlaga Kegljevič.

Skeniranje, reža, ki preprečuje, da pride denar ven ...

Nepridipravi se poslužujejo različnih tehnik. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Na policiji in bankah so seznanjeni še z najmanj dvema načinoma kraje. Prvi je t. i. skimming, pri čemer je na bankomatu nameščena umetna naprava, ki skenira kartico, in t. i. cash trapping, pri čemer na režo za denar namestijo prepreko, da ta ne pride ven.

S temi metodami so seznanjene tudi naše banke. Na Novi ljubljanski banki pravijo, da letos porasta tovrstnih napadov niso zaznali, na Abanki pa, da so na nekatere bankomate namestili antiskimming čitalce in da stranke redno ozaveščajo o pravilni uporabi bankomatov. "Kriminalci vedo, kaj se splača," pravi Strle.

In vedno so korak pred poštenimi državljani, zato ob naslednjem dvigu le bodite malce previdnejši, so še poročali v oddaji.