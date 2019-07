V prvi polovici leta več kot 5.300 nezakonitih prehodov meje

Na policiji še naprej zaznavajo trend strmega naraščanja števila nezakonitih prehodov meje. V prvi polovici letošnjega leta so policisti obravnavali 5345 nezakonitih prehodov meje, medtem ko so jih v enakem obdobju lani obravnavali 3633. Opazno je predvsem povečanje števila državljanov Pakistana, Alžirije in Maroka, kaže poročilo policije.

Število nezakonitih prehodov državne meje se je tako v obdobju od 1. januarja do 30. junija letos glede na enako obdobje lani povečalo za 47,1 odstotka. Največ nezakonitih prehodov meje so obravnavali policisti policijskih uprav (PU) Koper, Novo mesto in Ljubljana, so na policiji zapisali v poročilu o nezakonitih migracijah na območju Slovenije.

Do konca junija je 2718 nezakonitih migrantov izrazilo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito. V enakem obdobju lani so obravnavali 2355 tovrstnih namer, kar predstavlja 7,5-odstotno zmanjšanje.

Na policiji ugotavljajo, da migranti, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, po nastanitvi v azilnih kapacitetah pogosto nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države. Med njimi je opazno največ državljanov Alžirije.

Pakistanci prevladujejo na področju ilegalnih prehodov

Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji ugotovili 355 kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj. Število tovrstnih primerov se je od enakega obdobja lani zmanjšalo za 13,2 odstotka. Največ je bilo nedovoljenih vstopov državljanov Pakistana, ki prevladujejo tudi na področju ilegalnih prehodov.

Znotraj schengenskega območja pa je večina tujcev nedovoljeno vstopila v Slovenijo na meji z Italijo (226), a kot so poudarili na policiji, gre za relativno majhno število primerov, število nedovoljenih vstopov na italijanski meji je upadlo.

V zadnjem dnevu policisti izsledili skoraj 70 ilegalnih prebežnikov V zadnjem dnevu so na območjih policijskih uprav Ljubljana, Celje, Novo mesto in Koper obravnavali 69 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Osem jih je zaprosilo za mednarodno zaščito, ostale so oziroma bodo vrnili hrvaškim varnostnim organom. V zadnjem obdobju so sicer izsledili tudi okoli 100 tujcev dnevno.

Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v Slovenijo oziroma druge države članice EU, so na mejnih prehodih zavrnili skupaj 2178 državljanov tretjih držav, od tega večinoma na meji s Hrvaško. V enakem obdobju lani so jih zavrnili 1973. Število zavrnjenih se je tako povečalo za 10,4 odstotka. Med zavrnjenimi prevladujejo državljani balkanskih držav. Izjema so le državljani Afganistana, predvsem zaradi primerov izmikanja mejni kontroli s skrivanjem v prevoznih sredstvih, ugotavljajo na policiji.

Nedovoljeno prebivalo za tretjino več tujcev

Skoraj za tretjino se je povečalo število obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prebivanja na območju Slovenije ali drugih držav članic EU. V prvih šestih mesecih so na policiji obravnavali skupno 2728 tujcev, kar je za 31 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Pri nedovoljenem prebivanju gre še vedno predvsem za prekoračitve dovoljenega časa prebivanja. To je po opažanjih policije značilno predvsem za državljane iz zahodnega Balkana. Opazno je tudi povečanje števila državljanov Moldavije, kar je posledica vizumske liberalizacije zanje.

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom vrnili 3534 tujcev, lani 1174, od tega največ na meji s Hrvaško. Na tej meji so vrnili največ državljanov Pakistana. Tuji varnostni organi so v Slovenijo vrnili 333 oseb, med katerimi je bilo 23 slovenskih državljanov, je še zapisano v poročilu policije.