Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji uradni podatki pravijo, da so v Sloveniji v petek opravili 1.176 testov za okužbo z novim koronavirusom. Štiri osebe so bile pozitivne, skupna uradna številka oseb, ki so se pri nas okužile, je 1.454. V zadnjih 24 urah je po informacijah vlade zaradi covid-19 umrla ena oseba, skupna 101.