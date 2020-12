V petek bodo Slovenijo zajele padavine, meja sneženja se bo spuščala #animacija

Danes in jutri se bodo dnevne temperature gibale med 8 in 13 stopinjami Celzija. V četrtek bo začelo deževati, v noči na petek pa bodo padavine zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spuščala.

Danes bo oblačno in ponekod megleno. Popoldne se bo predvsem na vzhodu delno zjasnilo. V višjih legah in ponekod po nižinah bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v severnih krajih od 3 do 7, drugod od 8 do 12 stopinj Celzija.

Jutri bo na vzhodu delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 6 do 13 stopinj Celzija.

Foto: Planet TV

Meja sneženja se bo spuščala

V četrtek se bo povsod pooblačilo, še bo pihal jugozahodni veter. Sprva bo deževalo v zahodni in osrednji Sloveniji, zvečer in v noči na petek pa se bodo padavine okrepile in razširile na vso državo. Meja sneženja se bo spuščala.

V petek bo oblačno s padavinami, popoldne bo meja sneženja med 400 in 600 metri nadmorske višine. Zvečer bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

Foto: Planet TV