V osebnem avtomobilu prevažal devet ilegalcev

Policisti so v ponedeljek pred Črenšovci zaustavili osebni avtomobil zaradi suma, da je voznik preko zelene meje iz Hrvaške v našo državo prepeljal tujce.

Pri kontroli so ugotovili, da se v vozilu poleg voznika nahaja še devet tujcev, ki so mejo prestopili ilegalno, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota.

Zoper voznika sledi kazenska ovadba.

Prav tako v ponedeljek so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Slavskem Lazu prijeli državljana Libije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. V postopku s policisti ni zaprosil za mednarodno zaščito, so navedli na ljubljanski policijski upravi.