V Novi Gorici v kabini tovornega vozila našli mrtvega tujca

Novogoriške policiste so danes nekaj čez 8.30 obvestili, da je v tovornem vozilu v Novi Gorici mrtev moški.

Negibnega je v kabini tovornega vozila znamke DAF s polpriklopnikom ukrajinskih registrskih oznak, na ležišču, namenjen počitku, našel voznik drugega tovornega vozila, ki je imel svoje vozilo parkirano poleg njegovega.

Ni znakov nasilne smrti

Natančen vzrok smrti 48-letnega državljana Ukrajine, ki ga je našel 56-letni državljan Ukrajine, ni znan. Zdravnica Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki je bila na kraju dogodka, na truplu ni ugotovila znakov nasilne smrti in je odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

Policisti so o najdbi mrtvega moškega obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.