V prihodnjih dneh nas čaka muhasto aprilsko vreme

Danes bo oblačno. Predvsem v vzhodnih in ponekod v severnih krajih bo občasno deževalo, v večernem času pa bo pas padavin zajel vso Slovenijo. Popoldanske temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Meja sneženja bo v vzhodni Sloveniji med 500 in 800 metri nad morjem, drugod pa višje. Ponoči bodo padavine ponehale, od severa se bo delno razjasnilo, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

V sredo bo ponekod po kotlinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -2, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

V četrtek bo dopoldne še povsod sončno, popoldne pa bo oblačnost od jugozahoda naraščala. V noči na petek bo dež od juga zajel večji del Slovenije. V petek bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo.