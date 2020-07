V Ljubljani spet protivladni protesti, demonstranti s sporočilom za Pivčevo

Protivladni protestniki so se že petnajsti petek zapored odpravili na ljubljanske ulice. Glavno prizorišče protestov tokrat predstavlja Prešernov trg. Pod Prešernovim spomenikom so protestniki izobesili velika transparenta z napisoma Naprej v sedanjost! in Da kulturi! Ne diktaturi!. Protestniki so napovedali, da se jim bo na tokratnih demonstracijah pridružil tudi žvižgač Ivan Gale.