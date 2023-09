V Ljubljani se obeta občutna podražitev vrtcev

Cene v ljubljanskih javnih vrtcih so se nazadnje podražile leta 2019, od takrat pa so se stroški programa predšolske vzgoje po izračunih občine povišali za 27 odstotkov. Na občini izpostavljajo predvsem višje stroške dela zaradi dviga minimalne plače z 886 na dobrih 1.200 evrov bruto, povečanje izhodišč v plačni lestvici, dvig za dodatni plačni razred za vse javne uslužbence in tri plačne razrede za pomočnice vzgojiteljic, sprostitve napredovanj in povišanje drugih stroškov. Na občini so še izpostavili, da je od septembra 2019 do konca letošnjega julija inflacija znašala 20 odstotkov, dražilo se je praktično vse, na stroške pa so vplivale predvsem cene hrane in energentov.

Stroški programa so se od zadnje uskladitve cen programov leta 2019 za občino s slabih 51,5 milijona v letošnjem letu povečali na 65,3 milijona evrov. "Razliko višjih stroškov vse od 1. 9. 2019 krije Mestna občina Ljubljana iz svojega proračuna, medtem ko se plačila staršev in doplačila drugih občin niso povečala. Prav tako bo večino stroškov predlagane uskladitve cen nosila občina iz svojih proračunskih sredstev, saj bodo starši letno plačali dodatno 3,3 milijona evrov," so v gradivu za mestni svet navedli na občini.

Večina občin je vrtce že podražila

Z vlado so se občine dolgo pogajale, da bi država pokrila vsaj del stroškov v javnih vrtcih, ki so nastali predvsem zaradi višjih stroškov dela. Medtem ko so čakali na odgovor vlade, so nekatere občine cene vrtcev že dvignile, ljubljanski župan Zoran Janković pa je napovedal, da bodo počakali do septembra in se takrat odločili, kako naprej.

Za starše bo predlagana podražitev programa v povprečju pomenila 15 odstotkov višje položnice. Nove cene bodo seveda tako kot doslej močno odvisne od dohodninskega razreda staršev. Če starši v drugem dohodninskem razredu za najmlajše otroke v prvem starostnem obdobju zdaj mesečno plačujejo 44 evrov, bodo po podražitvi z vsemi subvencijami in popusti plačevali slabih 51 evrov. Starši v 5. dohodninskem razredu, ki zdaj plačujejo dobrih 166 evrov, naj bi po novem plačevali skoraj 191 evrov. Starši v najvišjem devetem dohodninskem razredu, ki danes za varstvo plačujejo skoraj 366 evrov, pa naj bi po novem z vsemi popusti plačevali slabih 420 evrov.