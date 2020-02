V Ljubljani se je zgodil nenavaden incident

Policisti so bili danes nekaj po 20. uri obveščeni, da je v eno izmed zgradb na Slovenski cesti v Ljubljani prišel moški s pištolo za pasom. Policisti so moškega takoj izsledili in ugotovili, da ima pri sebi plastično imitacijo orožja, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. V dogodku ni bil nihče poškodovan.